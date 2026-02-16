Ракурсhttps://racurs.ua/
Уряд запроваджує енергопідтримку для приватних будинків
Кабмін розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Зокрема, власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% на обладнання для автономного електроживлення житла:
- пільговий кредит від 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми «5−7−9%";
- сума — до 480 тис. грн, строк — до 10 років;
- компенсація держави — до 30% вартості обладнання;
- підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, акумулятори, сонячні електростанції у складі автономної системи.
Також в межах цієї програми передбачена можливість оформити пільгові кредити від 0% для ОСББ та ЖБК:
- сума — до 3 млн грн, строк — до 3 років;
- держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% - сонячної електростанції або теплового насоса;
- підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.
Деталі програми доступні за адресою: https://energycredit.bdf.gov.ua/for-houses/