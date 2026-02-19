Рашисты за сутки потеряли 830 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n212151-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-830-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 256 тис. 910 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 830 осіб. Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 682 танки;

24 тис. 54 бойові броньовані машини;

37 тис. 384 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 649 одиниць РСЗВ;

1 тис. 302 одиниці засобів ППО;

435 літаків;

347 гелікоптерів;

138 тис. 330 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 314 крилатих ракет;

29 кораблів/катерів;

два підводні човни;

79 тис. 36 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 72 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 88 авіаударів, скинув 270 керованих авіабомб. Також застосував 4 тис. 524 дрони-камікадзе та здійснив 2 тис. 769 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 127 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, неподалік Орестополя, Покровського, Підгаврилівки, Верхньої Терси, Сергіївки, Гуляйпільського, Воздвижівки, Копанів, Терсянки, Оріхова, Зірниці та Барвинівки.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ та гармату противника.