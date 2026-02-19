Новости
Российские захватчики за сутки потеряли 830 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

19 фев 2026, 08:21
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 256 тис. 910 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 830 осіб. Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 682 танки;
  • 24 тис. 54 бойові броньовані машини;
  • 37 тис. 384 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 649 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 302 одиниці засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 347 гелікоптерів;
  • 138 тис. 330 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 314 крилатих ракет;
  • 29 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 79 тис. 36 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 72 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 88 авіаударів, скинув 270 керованих авіабомб. Також застосував 4 тис. 524 дрони-камікадзе та здійснив 2 тис. 769 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 127 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, неподалік Орестополя, Покровського, Підгаврилівки, Верхньої Терси, Сергіївки, Гуляйпільського, Воздвижівки, Копанів, Терсянки, Оріхова, Зірниці та Барвинівки.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ та гармату противника.

