Серия взрывов прогремела ночью в оккупированном Крыму. Фото:

https://racurs.ua/n212181-ryad-vzryvov-progremel-v-okkupirovannom-krymu-video.html

Ракурс

Серія вибухів прогриміла в окупованому Криму в ніч на 20 лютого.

Російські загарбники намагалися збити дрони в районі аеродромів «Кача» та «Бельбек». У Севастополі також декілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників, а в Бахчисараї активно діяла російська ППО. Внаслідок вибухів у Севастополі в житлових будинках вибило шибки. Про це моніторингові канали «Кримський вітер», «Exilenova+" і «Supernova+" повідомили у Telegram.

Моніторингові канали припускають, що цілями атак могли стати військові об'єкти армії РФ на території Криму, а саме—аеродроми «Бельбек"і «Саки».

Вночі під Джанкоєм виникла потужна пожежа після атаки БпЛА. Загоряння виникло біля села Лобанове за 10 км на північний захід від Джанкоя, поряд із залізницею. Не виключено, що був приліт по складу паливно-мастильних матеріалів біля Лобанового, який вже був атакований нещодавно.

Водночас керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку й заявив, що російська ППО спільно із Чорноморським флотом нібито ліквідували понад 16 дронів. Також він поінформував, що під час повітряної тривоги загинув чоловік у Севастополі.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 17 лютого вразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 у районі населеного пункту Камишли у тимчасово окупованому Криму.