Сына украинского криминального авторитета похитили на Бали. Фото:

https://racurs.ua/n212185-syna-ukrainskogo-kriminalnogo-avtoriteta-pohitili-na-bali.html

Ракурс

Сини українських кримінальних авторитетів потрапили в халепу за кордоном.

Днями на Балі невідомі особи чеченської національності викрали синів двох кримінальних авторитетів. Ідеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комаровського. Відповідна інформація поширюється зарубіжними пабліками.

Першому вдалося втекти, а другий досі залишається у викрадачів. Заручнику невідомі завдали тілесних ушкоджень. Від батьків за повернення сина вони вимагають 10 млн дол.

За інформацією деяких медіа, викрадені Єрмак Петровський та Ігор Комаровський можуть бути причетними до діяльності сумнозвісних кол-центрів, що працюють по громадянах Російської Федерації.

Нагадаємо, син кримінального авторитета Олександра Петровського на прізвисько «Нарік» вже не вперше потрапляє в скандальні ситуації. Зокрема, в листопаді минулого року в Дніпрі він скоїв збройний напад на охоронців Василя Ободенка, який є радником очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка. Тоді внаслідок інциденту один з чоловіків отримав вісім кульових поранень.