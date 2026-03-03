Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Правоохранители разоблачили ряд преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми, фото: Андрей Небитов

Масштабную облаву на педофилов устроила полиция в онлайн-пространстве (ФОТО)

3 мар 2026, 14:35
999

Правоохоронці, за результатами операції з протидії сексуальній експлуатації неповнолітніх в онлайн-просторі, притягнули до кримінальної відповідальності 15 осіб.

Їм повідомлено про підозру за виготовлення та збут дитячої порнографії, а також вчинення інших злочинів, повʼязаних з сексуальним насильством над дітьми. Про це сьогодні, 3 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Він навів такі найбільш кричущі випадки:

  • на Тернопільщині 35-річний чоловік вербував у Telegram малолітніх дівчаток і обманом примушував їх створювати порноконтент. Він також тривалий час ґвалтував 14-річну дитину та знімав це на відео, яке потім продавав;
  • у Рівненській області поліцейські затримали зловмисника, який вчиняв насильство над дітьми з малозабезпечених сімей, а фото й відео за гроші поширював на цифрових ресурсах;
  • на Вінниччині затримано приватного підприємця, який завербував в мережі 12-річну дівчинку та кілька місяців сексуально її експлуатував;
  • жителька Луцька використовувала свою трирічну доньку у зйомках порно.

Злочинці, які полюють на дітей, ховалися за VPN, криптогаманцями, закритими онлайн-платформами. Навіть в умовах війни кривдники дітей не полишають своїх збочених намірів, — наголосив Нєбитов.

Правоохоронці викрили низку злочинів, пов’язаних з сексуальним насильством над дітьми, фото: Андрій Нєбитов

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров