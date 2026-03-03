Правоохранители разоблачили ряд преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми, фото: Андрей Небитов

Ракурс

Правоохоронці, за результатами операції з протидії сексуальній експлуатації неповнолітніх в онлайн-просторі, притягнули до кримінальної відповідальності 15 осіб.

Їм повідомлено про підозру за виготовлення та збут дитячої порнографії, а також вчинення інших злочинів, повʼязаних з сексуальним насильством над дітьми. Про це сьогодні, 3 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Він навів такі найбільш кричущі випадки:

на Тернопільщині 35-річний чоловік вербував у Telegram малолітніх дівчаток і обманом примушував їх створювати порноконтент. Він також тривалий час ґвалтував 14-річну дитину та знімав це на відео, яке потім продавав;

у Рівненській області поліцейські затримали зловмисника, який вчиняв насильство над дітьми з малозабезпечених сімей, а фото й відео за гроші поширював на цифрових ресурсах;

на Вінниччині затримано приватного підприємця, який завербував в мережі 12-річну дівчинку та кілька місяців сексуально її експлуатував;

жителька Луцька використовувала свою трирічну доньку у зйомках порно.