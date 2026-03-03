Ракурсhttps://racurs.ua/
Правоохоронці викрили низку злочинів, пов’язаних з сексуальним насильством над дітьми, фото: Андрій Нєбитов
Правоохоронці, за результатами операції з протидії сексуальній експлуатації неповнолітніх в онлайн-просторі, притягнули до кримінальної відповідальності 15 осіб.
Їм повідомлено про підозру за виготовлення та збут дитячої порнографії, а також вчинення інших злочинів, повʼязаних з сексуальним насильством над дітьми. Про це сьогодні, 3 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.
Він навів такі найбільш кричущі випадки:
- на Тернопільщині 35-річний чоловік вербував у Telegram малолітніх дівчаток і обманом примушував їх створювати порноконтент. Він також тривалий час ґвалтував 14-річну дитину та знімав це на відео, яке потім продавав;
- у Рівненській області поліцейські затримали зловмисника, який вчиняв насильство над дітьми з малозабезпечених сімей, а фото й відео за гроші поширював на цифрових ресурсах;
- на Вінниччині затримано приватного підприємця, який завербував в мережі 12-річну дівчинку та кілька місяців сексуально її експлуатував;
- жителька Луцька використовувала свою трирічну доньку у зйомках порно.
Злочинці, які полюють на дітей, ховалися за VPN, криптогаманцями, закритими онлайн-платформами. Навіть в умовах війни кривдники дітей не полишають своїх збочених намірів, — наголосив Нєбитов.