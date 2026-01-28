Суд встановив заставу екс-судді Олексію Тандиру. Фото:

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому судді Макарівського райсуду Київської області Олексію Тандиру.

Екс-суддя, якого судять за вчинення смертельної ДТП, й надалі перебуватиме під вартою. Однак фігурант може вийти під заставу у розмірі 119 млн 880 тис. грн. Про це 28 січня повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Прокурор наполягав на продовженні варти без визначення застави. Суд частково задовольнив клопотання прокурора, застосувавши до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн, — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту у Києві на смерть бійця Нацгвардії. Джип судді збий військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Тандир був п’яний, а в салоні його машини валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

Вища рада правосуддя спочатку відсторонила Тандира від здійснення правосуддя, а у серпні 2024 року звільнила з посади судді.