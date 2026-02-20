Владимир Зеленский, фото: Офис президента

На півдні українські військові деокупували 300 кв. км.

Про це в інтерв’ю France24 заявив президент України Володимир Зеленський.

Я не буду вдаватися в подробиці, — зазначив він. — Але сьогодні я можу привітати нашу армію, насамперед усі сили оборони, тому що на сьогоднішній день звільнено 300 (квадратних) кілометрів.

За який саме період часу було деокуповано цю територію, Зеленський не уточнив.

Видання зазначає, що деяким з цих успіхів, за припущеннями військових блогерів, могло сприяти масове відключення інтернет-терміналів Starlink на всьому фронті в Україні після того, як власник мережі Ілон Маск вимкнув їх на прохання Києва.

Зеленський зазначив, що Київ скористався цією ситуацією, але визнав, що українські сили також зазнали перебоїв через відключення.

Є проблеми, є виклики", — зауважив він, зазначивши, що невдачі, з якими зіткнулася російська сторона, «набагато серйозніші.

Зеленський в інтерв’ю також заявив, що і Вашингтон, і Москва тиснуть на Київ, щоб той віддав Москві Донбас в рамках будь-якої угоди про припинення чотирирічної війни.

І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, то виведіть війська з Донбасу, — зазначив він.

