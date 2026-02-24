Урсула фон дер Ляен и Юлия Свириденко, фото: t.me/svyrydenkoy

Євросоюз надає Україні новий пакет енергетичної допомоги обсягом 100 млн євро.

Про це сьогодні, 24 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Свириденко додала, що Україна разом із ЄС також працюватиме над новим Зимовим енергетичним планом на 2026−2027 роки.

Це вагомий внесок у зміцнення нашої енергетичної стійкості, відновлення інфраструктури та підготовки до наступного опалювального сезону в умовах постійних атак, — наголосила вона.

Свириденко зазначила, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від ЄС понад 200 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної підтримки.

Також сьогодні стало відомо, що Рада ЄС підтримала регуляторні зміни, необхідні для надання позики в розмірі 90 млрд євро на 2026−2027 роки в межах EU Support Loan for Ukraine. За її словами, ця позика дозволить забезпечити макрофінансову стабільність, підтримати обороноздатність та гарантувати безперебійну роботу ключових функцій держави в умовах війни.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що Євросоюз виділяє України 920 млн євро на підготовку до наступної зими в межах плану «Repair, Rebuild, Restart» на 2026−2027 роки.