Бойовий наземний роботизований комплекс знищив двох окупантів біля Покровська, перебуваючи у засідці.

Відповідне відео сьогодні, 25 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Окупанти рухалися одним із маршрутів у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, намагаючись інфільтруватися під прикриттям туману. На цьому шляху просування противника, яке було зазделегідь відоме розвідці, бойовий наземний роботизований комплекс 32-ї окремої механізованої бригади перебував у засідці, — вказано в повідомленні.