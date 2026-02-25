Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Бойовий наземний роботизований комплекс знищив двох окупантів біля Покровська, перебуваючи у засідці.
Відповідне відео сьогодні, 25 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Окупанти рухалися одним із маршрутів у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, намагаючись інфільтруватися під прикриттям туману. На цьому шляху просування противника, яке було зазделегідь відоме розвідці, бойовий наземний роботизований комплекс 32-ї окремої механізованої бригади перебував у засідці, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що при наближенні противника оператор НРК застосував бойовий модуль.
На відео, знятому камерою робота, показано момент знищення росіян.