Сколько граждан стран Африки воюют против Украины, рассказали в МИДе

Ряд африканцев воюют на стороне РФ, фото: 49-й отдельный штурмовой батальон

https://racurs.ua/n212275-skolko-grajdan-stran-afriki-vouut-protiv-ukrainy-rasskazali-v-mide.html

Ракурс

У російській армії проти України воюють понад 1,7 тис. громадян із країн Африки.

Про це сьогодні, 25 лютого, під час спільної прес-конференції із міністром закордонних справ Гани Самюелем Окудзето Аблаквою у Києві заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ми чітко бачимо, що РФ намагається затягувати у війну, на смерть, мешканців Африки. За нашими даними, на сьогодні воює понад 1780 громадян з африканського континенту в російській армії. Тобто йдеться про найманців, — наголосив він.

Сибіга додав, що багато найманців з країн Африки гинуть у війні, багатьох українські воїни вже взяли в полон. Участь у війні проти України беруть найманці із загалом 36 африканських країн.

Очільник МЗС України вважає це «великим викликом».

РФ у шахрайський спосіб затягує цих громадян у війну. Дуже важливо протидіяти цьому, як в окремих столицях, так і у взаємодії з Україною: викривати схеми і не давати втягувати своїх громадян у чужу війну, — наголосив він.

Сибіга розповів, що мав щодо цього розмови із африканськими колегами, і «була чітка реакція»:

Були рішення про посилення відповідальності за «найманство» у російській армії. І ми домовилися з деякими країнами про спільні інформаційні кампанії — як запобігати цим шахрайським діям РФ.

Очільник МЗС України запевнив, що взаємодія із африканською стороною щодо цього питання буде і надалі продовжуватися.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»