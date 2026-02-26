Тела еще тысячи погибших передали Украине в ходе обмена, фото: КШППВ

В Україну сьогодні, 26 лютого, в межах репатріаційних заходів повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.

Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

У подальшому, слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих, — зазначають у Коордштабі.

У проведенні цих репатріаційних заходів надав допомогу Міжнародний комітет Червоного Хреста.