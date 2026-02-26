Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україну сьогодні, 26 лютого, в межах репатріаційних заходів повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.
Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
У подальшому, слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих, — зазначають у Коордштабі.
У проведенні цих репатріаційних заходів надав допомогу Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію, — додали у Коордштабі.