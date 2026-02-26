Объявлены подозрения фигурантам дела по хищению средств на строительстве защитных конструкций, фото:

Командувачу логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області повідомлено про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для ЗСУ.

Про це сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Їм інкриміновано дії, пов’язані із перевищенням військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 426−1, ч. 3 ст. 369 КК України), — розповів Кравченко.

Генпрокурор нагадав. що йдеться про 1,4 млрд грн, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків:

Після того, як перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися «вирішити питання» − запропонували та надали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення «лояльних» приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт.

Деталі схеми вже відомі, але є особливий цинізм дій посадовців. Фактично учасники − це люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам. Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва, — наголосив Кравченко.

За словами генпрокурора. у зафіксованих слідством розмовах посадовців звучить чітка готовність формально закрити роботи незалежно від результату − достатньо «підписаних документів» і потрібного висновку аудиту.

Крім того, один з учасників прямо ставить під сумнів саму важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їх фактичної реалізації нікого не цікавить, інший − запевняє, що «упродовж тижня питання закривається» і «далі тут все дуже просто, така математика для першого класу», — зазначив Кравченко.

Головним завданням для них було якнайшвидше провести платежі підрядникам. Власне, схема запустилася ще до початку будівництва − авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування, — додав він.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим підозрюваним.