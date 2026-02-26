Новости
Ракурс
Нескольким населенным пунктам Одесской области грозит подтопление, фото: ГСЧС

26 фев 2026, 21:19
В Одеській області через стрімке підняття рівня води в річці Тилігул під загрозою підтоплення опинилися кілька населених пунктів Березівського району.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема:

  • у селі Чижове затоплений єдиний в’їзд до населеного пункту. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою організували переправу для мешканців за допомогою спецтехніки. На мосту водолази та рятувальники роздробили кригу, щоб пришвидшити рух води;

  • у місті Березівка зробили захисний насип із піску, щоб перегородити шлях воді. У селі Вікторівка вода підійшла до присадибних ділянок, рятувальники ДСНС цілодобово моніторять ситуацію;

  • також прочищені водоскиди у ставках сіл Яснопіль, Михайлівка та Новогригорівка, щоб вода сходила швидше.

Головне завдання — не допустити затоплення житлових будинків. Рятувальники поруч і готові прийти на допомогу в будь-яку хвилину, — наголошують у ДСНС.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомила про проведення наради з підготовки до весняних паводків разом очільниками профільних відомстві.

За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині, — зазначила вона.

Кільком населеним пунктам Одещини загрожує підтоплення, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


