Нескольким населенным пунктам Одесской области грозит подтопление, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n212311-v-odesskoy-oblasti-pod-ugrozoy-podtopleniya-okazalis-neskolko-naselennyh-punktov-foto.html

Ракурс

В Одеській області через стрімке підняття рівня води в річці Тилігул під загрозою підтоплення опинилися кілька населених пунктів Березівського району.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема:

у селі Чижове затоплений єдиний в’їзд до населеного пункту. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою організували переправу для мешканців за допомогою спецтехніки. На мосту водолази та рятувальники роздробили кригу, щоб пришвидшити рух води;

у місті Березівка зробили захисний насип із піску, щоб перегородити шлях воді. У селі Вікторівка вода підійшла до присадибних ділянок, рятувальники ДСНС цілодобово моніторять ситуацію;

також прочищені водоскиди у ставках сіл Яснопіль, Михайлівка та Новогригорівка, щоб вода сходила швидше.

Головне завдання — не допустити затоплення житлових будинків. Рятувальники поруч і готові прийти на допомогу в будь-яку хвилину, — наголошують у ДСНС.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомила про проведення наради з підготовки до весняних паводків разом очільниками профільних відомстві.