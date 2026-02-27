Подозреваемый в убийстве Андрея Портнова имеет гражданство Украины и РФ. Фото:

Підозрюваний у вбивстві юриста Андрія Портнова має громадянства України і Росії.

Затриманий у Німеччині чоловік, якого підозрюють у цьому злочини є уродженцем Донбасу — Олександр Азізов народився в 1981 році в Шахтарську Донецької області. Про це 27 лютого повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що Азізов є громадянином України і одночасно фігурує в Єдиному державному реєстрі платників податків РФ, що свідчить про наявність громадянства країни-агресора.

Журналісти також намагалися зв’язатися з його братом Велі Азізовим, проте той видалив свій акаунт у Telegram.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили 21 травня 2025 року біля Американської школи в Мадриді. Убивство сталося, коли Портнов відвозив дітей до навчального закладу.

Іспанські поліція вважала, що до вбивства причетні троє людей: стрілець та двоє спільників, які нібито сприяли втечі кілера. Підозрюваного у вбивстві Портнова затримали 25 лютого в Німеччині. Ім’я затриманого правоохоронці не розкрили, але місцеві ЗМІ інформували, що він має українське громадянство.

Джерело: «Українська правда»