Ремонт дорог начался в Украине, фото: Юлия Свириденко

https://racurs.ua/n212363-remonty-avtomobilnyh-dorog-obschego-polzovaniya-startovali-v-ukraine-sviridenko.html

Ракурс

Поточні ремонти автомобільних доріг загального користування стартували в Україні.

Про це сьогодні, 2 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. метрів, — розповіла вона.

Свириденко наголосила, що йдеться не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови:

У першу чергу це міжнародні та національні маршрути, що забезпечують військову логістику, евакуацію, підвезення гуманітарних вантажів, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури, в тому чисті і у прифронтових громадах.

За її словами, наразі залучено понад 140 бригад — це майже 1 тис. працівників.