Рашисты 3 марта обстреляли Сумщину из РСЗО, фото: РИА «Новости»

В Сумской области из-за российского обстрела из РСЗО погиб человек

3 мар 2026, 15:32
Російські загарбники сьогодні, 3 березня, вранці обстріляли з РСЗВ Есманську громаду на Сумщині, загинула людина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров

Загинув 48-річний місцевий житель. Чоловік йшов по воду. Від отриманих поранень він загинув на місці, — зазначив він.

Григоров наголосив, що у прикордонних громадах небезпека для життя залишається щоденною й закликав місцевих жителів евакуюватися.

Крім того, росіяни сьогодні атакували Шосткинську громаду, внаслідок чого сталося загоряння гаражу, повідомляє прес-служба ДСНС,

Через загрозу повторних ударів під час гасіння пожежі, рятувальники були змушені призупиняти роботи та слідували в безпечне місце, — розповіли у відомстві. — Також фахівці ДСНС провели обстеження території. Всі осередки горіння ліквідовано.

Зазначається, що внаслідок цього інциденту люди не постраждали.

Наслідки російського обстрілу Шосткинської громади, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


