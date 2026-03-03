В Харьковской области разоблачили еще одного агента ФСБ, фото: Черкасская областная прокуратура

https://racurs.ua/n212383-agentsha-fsb-pytalas-ustroitsya-v-tck-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

На Харківщині контррозвідка СБУ зірвала спробу РФ «інтегрувати» свого агента до Збройних сил України.

Про це повідомляють прес-служби СБУ та Черкаської обласної прокуратури.

За результатом дій на випередження затримано психологиню-фрилансерку, яка на замовлення фсб намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині, — розповіли у спецслужбі. — У разі агентурного проникнення, вона мала «зливати» ворогу персональні дані українських воїнів та передавати інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті.

Зазначається, що для виконання завдання російських спецслужб 45-річна жінка:

прибула з Черкас до Харківської області;

орендувала квартиру;

записалася на співбесіду на посаду психолога до місцевому ТЦК.

До цього вона на власному авто об’їхала прифронтову громаду, щоб виявити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ, — розповіли у СБУ. — Співробітники СБУ задокументували ворожу розвідактивність, завчасно убезпечили локації Сил оборони і затримали агентку до її візиту в ТЦК.

Під час розслідування було встановлено, що:

у січні 2026 року жінка встановила контакт із представниками ФСБ РФ та виконувала їхні завдання;

після дистанційного вербування фігурантки першим її завданням було коригування повітряних атак рф по енергооб'єктах Черкащини. Щоб наводити російські обстріли, вона прибувала на місця ворожих «прильотів», фіксувала їхні наслідки та намагалася виявити позиції засобів ППО;

зокрема, на території Черкаської області вона зафіксувала систему охорони й захисту місцевої гідроелектростанції — об'єкта критичної інфраструктури стратегічного значення. Отримані матеріали були передані представникам російської спецслужби;

далі жінка виїхала до Краматорська, де за дорученням ФСБ шукала запасні командні пункти українських захисників;

після цього агентку «відрядили» на Харківщину.

Жінку затримали 21 лютого у місті Барвінкове Харківської області.

При обшуках у неї виявлено:

смартфон із доказами контактів з ФСБ;

FPV-дрон;

900 набоїв калібру 5,56 мм.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна