Україна наразі отримала вже 11 запитів від країн-сусідів Ірану, європейських держав та США на безпекову підтримку щодо захисту від «шахедів» та інших подібних викликів.

Про це сьогодні, 9 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної Ставки, котра стосувалася війни в Ірані та подій на Близькому Сході.

Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні, — наголосив Зеленський. — Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою.

Зеленський додав, що РНБО разом із Генштабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити Україна може відреагувати позитивно — щоб не знижувати власні можливості захищатись.

Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках, — наголосив він.

За словами Зеленського, Україна давно пропонує партнерам «оновити та посилити спільні можливості захищати життя»:

Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів — виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва «шахедів» відома.