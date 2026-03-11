Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n212550-sily-specoperaciy-porazili-glaza-vrajeskih-s-400-v-sevastopole-video.html

Ракурс

Підрозділи Middle-strike Сил спецоперацій ЗСУ завдали ударів по ворожому арсеналу на окупованій Донеччині, радіолокаційній станції в окупованому Севастополі, складу розвідувальних БПЛА та складу МТЗ ворога на Запоріжжі.

Про це сьогодні, 11 березня, повідомила прес-служба Командування ССО на своїй Фейсбук-сторінці.

В результаті:

в Широкій Балці Донецької області знищено склад ракетно-артилерійського озброєння з триваючою детонацією боєприпасів;

у Севастополі знищено РЛС 64Н6Е та її антену, що слугували «очима» для ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400;

у Новозлатополі уражено склад дронів;

у Мар’янівці на Запоріжжі уражено склад МТЗ.