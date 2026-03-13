Ракурсhttps://racurs.ua/
Задержан российский агент, который готовил удар по командиру Третьего армейского корпуса, фото: СБУ
Контррозвідка запобігла спробам РФ ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони.
Про це сьогодні, 13 березня, повідомив прес-центр СБУ.
За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій, — розповіли у СБУ.
Зазначається, що задля коригування повітряної атаки, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.
Як встановило розслідування:
- фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з'єднання;
- для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати «грифовану» інформацію у колег по службі;
- одночасно з цим фігурант мав «злити» окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження і викрили російського «крота» ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього було поетапно задокументовано його контакти з рашистами та убезпечено локації відповідних Сил оборони, — розповіли у СБУ.
На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами.
За матеріалами справи:
- фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ;
- для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування.
Слідчі СБУ повідомили «кроту» про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
3-й армійський корпус з березня 2025 року очолює бригадний генерал Андрій Білецький.