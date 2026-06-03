Армия РФ нанесла удары по Херсону, есть погибшая и 11 пострадавших. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Херсону.

У ніч проти 3 червня росіяни атакували Дніпровський район міста дронами та артилерією. Внаслідок обстрілу загинула 86-річна жінка. Також постраждали п’ятеро чоловіків віком 50, 77, 73, 75, та 43 років, а також 54-річна та 73-річна жінки. У них діагностували поранення різного ступеня тяжкості. Про це Херсонська ОВА повідомила у Telegram.

А близько 3.10 російський дрон атакував 47-річного чоловіка у Корабельному районі Херсона. У нього діагностували вибухову травму, а також осколкові поранення ніг.

Орієнтовно о 4.00 загарбники поцілили дроном у будинок у Центральному районі Херсона. Поранень зазнали 65-річна жінка, 68-річний чоловік та 17-річний хлопець, у яких діагностували мінно-вибухові травми, контузії та гострі реакції на стрес.

Нагадаємо, 3 червня в Одесі внаслідок атаки російських дронів був пошкоджений вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків 20 та 36 років отримали травми, одного з них довелося госпіталізувати.