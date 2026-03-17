На півдні України українські дрони знищили піхоту та квадроцикл російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 17 березня опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Під час моніторингу лісосмуги прикордонники зафіксували рух живої сили противника, яку оперативно ліквідували за допомогою FPV-дронів. Згодом в об'єктив дронарів потрапив квадроцикл — оператори БпЛА швидко наздогнали ціль і знищили її разом із водієм, — вказано в описі відео.