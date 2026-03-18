Російський агент готовив обстрел по одній з найбільших ТЕС України.

https://racurs.ua/n212684-agent-rf-gotovil-obstrel-odnoy-iz-krupneyshih-tes-ukrainy.html

Ракурс

Російського інформатора затримала СБУ в Харківській області.

Зловмисник збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки росіян по одній з найбільших теплових електростанцій України. На ворога працював мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. Про це 18 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Його завданням було з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її російського обстрілу. Також інформатор мав перевірити, чи захищають станцію засоби протиповітряної оборони.

Спецслужба спрацювала на випередження і затримали фігуранта. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, на якому він зберігав зібрану для ворога інформацію.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала матроса морської охорони Державної прикордонної служби, який коригував ракетно-дронові удари по Одесі. «Крота» затримали на гарячому, коли він фотографував фасад військового об'єкта, по якому ворог готував ракетний удар.