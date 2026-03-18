При избрании мер, фото: «Суспільне»

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 18 березня, обирав запобіжні заходи посадовцям СБУ та їхньому посереднику, яких підозрюють у хабарництві у справі про налагодження протиправної схеми у сфері бурштинового бізнесу на Рівненщині.

За матеріалами справи, ймовірні організатори корупційної схеми через посередника вимагали 620 тис. дол. США з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму вони нібито обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

Прокурори просили для усіх запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 25 млн грн.

В результаті суд обрав:

заступнику начальника СБУ в Києві та Київській області Олегу Токарчуку — заставу у розмірі 998 тис. 400 гривень. Також він зобов’язаний не виїжджати з Києва, відмовитись від спілкування із свідками, здати паспорти і носити електронний браслет;

заступнику начальника УСБУ в Рівненській області Ігорю Бріку — зарешт на два місяці з можливістю вийти під заставу в 998 тис. грн;

Андрію Авдієвському — цивільному, який міг бути посередником — тримання під вартою на 60 діб (до 4 травня) з можливістю внесення застави у сумі 998 тис. 400 грн. У разі внесення застави Авдієвський зобов’язується прибувати до суду, не виїжджати з Києва, не спілкуватися зі свідками і носити електрон браслет.

Джерело: «Суспільне»