ВАКС приговорил к двум годам тюрьмы нардепа Людмилу Марченко.

Антикорупційний суд ухвалив вирок народному депутату Людмилі Марченко.

ВАКС засудив до двох років позбавлення волі народного депутата та її помічницю, яких викрили на отриманні понад 11 тис. дол. за перетин кордону. Парламентар спільно зі своєю помічницею за гроші обіцяла забезпечити прийняття уповноваженими особами ОВА рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях». Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 березня повідомила у Telegram.

Слідство встановило два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці. У першому епізоді вони отримали хабар в 6 тис. дол., а в другому — 5 тис. 300 дол.

Марченко визнали винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їй призначено покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк три роки.

Помічницю нардепа суд визнав винуватою за тими ж статтями Кримінального кодексу й призначив їй аналогічне покарання.

Нагадаємо, 18 березня Вищий антикорупційний суд обирав запобіжні заходи посадовцям СБУ та їхньому посереднику, яких підозрюють у хабарництві у справі про налагодження протиправної схеми у сфері бурштинового бізнесу на Рівненщині.