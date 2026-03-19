Армия РФ атаковала дроном «скорую» в Харьковской области. Фото: НПУ

Оккупанты ударили дроном по «скорой» на Харьковщине, есть раненые

19 мар 2026, 19:26
Російські окупанти продовжують полювати дронами на цивільних.

У Харківській області загарбники атакували бригаду екстреної медичної допомоги. У четвер, 19 березня, ворожий FPV-дрон поцілив в авто «швидкої» у Куп’янському районі. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Поранень зазнали 57-річна парамедик та 31-річний водій. У обох діагностували акубаротравми. Обстріл пошкодив службовий автомобіль — вибито бокові вікна та задні фари.

Співробітники поліції документують воєнний злочин російської армії.

Армія РФ атакувала дроном «швидку» на Харківщині. Фото: НПУ

Нагадаємо, у Сумській області російські загарбники 19 березня атакували безпілотником цивільну автівку у Ворожбянській громаді. Унаслідок атаки окупантів дістали поранення 65-річний та 64-річний чоловіки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу.

Источник: Ракурс


