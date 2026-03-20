Нацполиция производит 70 обысков. Фото: НПУ

Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні через підозри у розкраданні бюджетних коштів.

Правоохоронці документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій. Мова йде про фіктивні медпослуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. Попередньо відомо, що держава могла зазнати збитків у сотні мільйонів гривень. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Поліцейські з прокурорами проводять комплекс заходів для фіксації протиправної діяльності та встановлення всіх причетних осіб. Досудове розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією.

Наразі тривають слідчі дії. В НПУ пообіцяли згодом оприлюднити додаткову інформацію.

Нагадаємо, 12 березня СБУ влаштувала обшуки в одному з управлінь міської ради Львова. Проводилися слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.