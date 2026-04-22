Полиция разоблачила связь U420 с масштабной наркогруппировкой «Химпром».

Правоохоронці викрили зв’язок мережі U420 з масштабним угрупованням «Хімпром», яке виробляє і збуває синтетичні наркотики.

Під прикриттям легальної торгівлі у магазинах під брендами «U420» зловмисники організували виробництво, фасування, перевезення, зберігання та збут продукції з вмістом психотропних речовин. Правоохоронці провели масштабні обшуки в ході яких було вилучено десятки тисяч літрів готової продукції. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 75 млн грн. Про це Національна поліція України 22 квітня повідомила у Telegram.

Крім того, зловмисники займалися call-центрами у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Сума збитків, яку завдала вже ліквідована шахрайська мережа, становить понад 50 млн грн.

Члени угруповання також залякували чоловіка з родиною, вигадавши борг у 700 тис. дол. Вони підпалювали й підривали його майно, а також збирали та поширювали особисту інформацію.

Лідер угруповання «Мексиканець» замовляв напади на топ-посадовців поліції та погрожував їхнім родинам. Організатор «Хімпрому» в міжнародному розшуку, йому та трьом учасникам оголосили підозру. Двоє вже перебувають під вартою, також арештовані й інші члени угруповання. Загалом під вартою перебувають понад 20 фігурантів.

Нагадаємо, в Україні ліквідували мережу збуту небезпечної продукції, яку продавали під виглядом сувенірів U420. Розгалужена інфраструктура збуту наркотиків діяла у Києві та на території Київської, Одеської, Львівської, Харківської і Дніпропетровської областей. Так звані сувеніри, які продавали через спеціалізовані магазини, фактично містили небезпечні хімічні сполуки та могла завдати серйозної шкоди здоров’ю.