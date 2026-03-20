Французский авианосец случайно раскрыл свое местоположение по невнимательности моряка.

Французький атомний авіаносець «Шарль де Голль» випадково викрив своє місцерозташування.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив про передислокацію авіаносця «Шарль де Голль» з Балтійського в Середземне море для допомоги союзникам через конфлікт на Близькому Сході. І з’ясувалося, що стежити за цим авіаносцем міг будь-то. Сталося це через необачність одного з моряків. Про це повідомило видання Le Monde.

Цей моряк займався пробіжками на палубі. Для того, щоб зафіксувати результат понад 7 км, які він пробіг за 35 хв, моряк використав смартгодинник на зап’ясті. Зібрані дані він вантажив у мобільний застосунок Strava, який відстежує спортивну активність користувачів через GPS.

Журналісти з’ясували, що акаунт моряка був публічно відкритим і будь хто міг побачити, як він «намотує кола» посеред моря. ЗМІ зв’язалося з командуванням Військово-морських сил Франції, а там пояснили, що це «не відповідає правилам», про які моряків «регулярно інформують». Командування пообіцяло, що вживе відповідних заходів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив про розгортання флоту в Ормузькій протоці у межах оборонної морської операції Євросоюзу ASPIDES. Планується розгортання восьми фрегатів, двох десантних вертольотоносців і авіаносця «від Східного Середземномор’я до Червоного моря і в районі Ормузької протоки.

Джерело: Le Monde