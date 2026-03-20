Дроны атаковали Алчевский металлургический комбинат в Луганской области.

Українські безпілотники атакували важливе підприємство на окупованій Луганщині.

У ніч на 20 березня було завдано удару по Алчевському металургійному комбінаті в місті Алчевськ. Щонайменше чотири дрони влучили по підприємству. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Внаслідок нальоту дронів пошкоджено інфраструктуру заводу і щонайменше два цех. В одному з виробничих приміщень сталася пожежа.

Як відомо, Алчевський металургійний комбінат розташований в окупованому місті Алчевськ Луганської області за понад 60 км від лінії фронту. Це одне з найстаріших підприємств чорної металургії на сході України. Цей завод наразі виготовляє корпуси снарядів для окупаційної армії Російської Федерації.

На початку грудня минулого року українські дрони вже атакували комбінат в Алчевську.

Нагадаємо, українські військові провели успішну операцію в районі Фіолентівського шосе в окупованому Криму. Там було уражено Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства «Граніт», який входить до складу концерну «Алмаз-Антей», де ремонтують і обслуговують російські системи ППО.