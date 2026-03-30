Последствия ударов по заводу. Фото: Exilenova+

БпЛА подожгли металлургический комбинат в оккупированном Алчевске (ФОТО)

30 мар 2026, 10:28
Окупований Алчевськ на Луганщині зазнав атаки безпілотниківю

У ніч на понеділок, 30 березня, атака дронів була спрямована на підстанцію та Алчевський металургійний комбінат. Після ударів у місті та на околицях зникло електропостачання, а біля комбінату спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомили моніторингові ресурси і Telegram-канал Exilenova+.

Як відомо, на Алчевському металургійому комбінаті відливають заготовки для артилерійських снарядів великого калібру та виробляють броньовану сталь. Завод безпосередньо задіяний у забезпеченні боєприпасами та ремонті військової техніки армії РФ.

Наслідки ударів по заводу. Фото: Exilenova+

Нагадаємо, вночі 30 березня безпілотники атакували хімічний завод «КуйбишевАзот» у місті Тольятті Самарської області РФ. На території підприємства з’явилися густі, темно-сірі стовпи диму. Також було зафіксоване відкрите загоряння.

Источник: Ракурс


