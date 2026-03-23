Последствия российских обстрелов Кировоградщины, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали Кировоградщину, есть пострадавшие (ФОТО)

23 мар 2026, 08:47
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, завдали чергового удару по Кіровоградській області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Кіровоградщини.

Внаслідок російського обстрілу:

  • на території Кропивницького району на кількох локаціях виникли пожежі та зафіксовано руйнування житлових і нежитлових будівель;
  • травмовано двох людей — жінку 1962 року народження та чоловіка 1956 року народження.

Усю ніч на місцях обстрілів працювали підрозділи ДСНС. Наразі всі осередки займання ліквідовано. Постраждалим надається необхідна допомога, — розповіли у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Кіровоградщини, фото: ДСНС

