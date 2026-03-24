Корректировщика российских спецслужб задержали в Ровно. Фото:

Агента російських спецслужб затримали в Рівному.

На Головне розвідувальне управління Міноборони РФ працював колишній працівник заводу на Донеччині, який прибув до Рівненської області, щоб коригувати повітряні атаки росіян. У цьому регіоні він повинен був зібрати координати потенційних «цілей». Про це прес-центр Служби безпеки України 24 березня повідомив у Telegram.

Ворога насамперед цікавили підприємства оборонно-промислового комплексу України та пункти зосередження особового складу ЗСУ.

У Рівному агент оселився в місцевому готелі й використовував таксі для розвідвилазок. Зловмисник прямо з авто фотографував об'єкти, які, на його думку, могли бути залучені до виконання оборонних замовлень або використовуватись для базування військових. Зокрема, він намагався знайти місцерозташування об'єктів ППО.

Затримали коригувальника, коли він фіксував на телефонну камеру фасад підприємства. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російський агент готував у Харкові терористичні акти — планував виготовити бомби та закласти їх біля адміністративних будівель обласного центру. У подальшому спецслужба РФ планувала дистанційно підривати бомби у годину пік за допомогою викликів на мобільні телефони, якими було споряджено вибухівки.