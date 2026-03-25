Пробы Манту больше не будет — Украина переходит на новые методы выявления туберкулеза

В Украине введут новые методы выявления туберкулеза, фото: Надвирнянская РГА

https://racurs.ua/n212825-proby-mantu-bolshe-ne-budet-ukraina-perehodit-na-novye-metody-vyyavleniya-tuberkuleza.html

Ракурс

В Україні з квітня поступово впроваджуватимуться більш ефективні методи виявлення туберкульозу на заміну пробі Манту, зокрема тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).

Про це під час брифінгу з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зараз Україна широко впроваджує нові методи діагностики туберкульозу. Так званий тест вивільнення гама-інтерферону (ТВГІ) дозволяє виявляти туберкульоз, особливо у дітей, значно ефективніше і якісніше, аніж це було раніше, — зазначив Курпіта.

З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективні у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня місяця ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах України, — додав він.

Він зазначив, що сучасне обладнання GeneXpert уже дозволяє діагностувати туберкульоз, зокрема його лікарсько-стійкі форми, протягом чотирьох годин.

Керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка під час брифінгу повідомив про впровадження нових підходів до лікування:

тепер курс терапії триває 6−9 місяців замість колишніх півтора року;

завдяки цьому показник одужання зріс із 50% (у 2017 році) до 72−75%. При цьому 70% пацієнтів лікуються амбулаторно.

Також із 1 січня оновлено Національний календар щеплень — тепер вакцинацію від туберкульозу в пологовому будинку проводять у перший день життя дитини, а не через 3−5 днів, як було раніше.

Джерело: «Укрінформ»