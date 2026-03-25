В Харькове в результате обстрела РФ пострадали девять человек.

Російські ударні безпілотники 25 березня атакували два райони Харкова.

Зафіксовані руйнування у Холодногірському та Новобаварському районах. Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих. Серед поранених — 15-річна дитина. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили у Telegram.

За інформацією місцевої влади, в Холодногірському районі ворожий БпЛА влучив у двір багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок цього було знищено кілька цивільних автомобілів, що були припарковані у дворі будинку, а також вибито вікна багатоповерхівки.

Там постраждали двоє жінок 66 і 70 років. Одну з них госпіталізували до лікарні у важкому стані. Також зазнала гострої стресової реакції 15-річна дівчина, яка отримала допомогу на місці.

У Новобаварському районі російський дрон вдарив по приватному будинку, там спалахнула пожежа. Вибухова хвиля пошкодила сусідні житлові будинки. Наразі відомо про те, що вибухових поранень зазнали чоловіки 71 і 58 років та 84-річна жінка. Усіх їх госпіталізували. Медики надали допомогу на місці 48-річному чоловіку та 85-річній жінці.

Нагадаємо, 25 березня в Харківській області рятувальники ліквідували пожежу у житловій двоповерхівці в Шевченкове Куп’янського району, яка була спричинена російським обстрілом.