Армия РФ обстреляла Харьков и Чугуев. Фото: ОВА

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Російська армія вночі 9 червня завдала масованих ударів по Харківщині.

У Харкові внаслідок влучань ворожих БпЛА спалахнули пожежі. Обстріл пошкодив щонайменше 18 автомобілів, а у житлових багатоповерхових будинках були вибиті вікна та пошкоджені фасади будівель. Наразі триває ліквідація наслідків ударів ворожих БпЛА. Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо про 15 постраждалих. Зокрема, медична допомога знадобилася трьом дітям, серед яких однорічний хлопчик. Трьох жінок госпіталізували.

Бив ворог вночі й по Чугуєву. У місті внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, пошкоджені цивільні автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки. Загинули 22-річна жінка, 70-річний чоловік, 70-річна жінка та 56-річний чоловік. Також гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про трьох загиблих у Чугуєві та ще трьох постраждалих.

Нагадаємо, російська армія 8 червня атакувала безпілотником спальний район Запоріжжя. Обстріл пошкодив житлові будинки та автівки, а також зруйнували торгівельні кіоски. Наразі відомо про загибель двох жінок та 23 поранених. Серед постраждалих четверо дітей.