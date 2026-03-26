ВСУ освободили девять населенных пунктов на Александровском направлении. Фото:

Український контрнаступ на Олександрівському напрямку дозволив деокупувати низку територій.

Під час контрнаступальної операції на цій ділянці фронту Сили оборони України відновили контроль над близько 440 кв. км. Звільнити вдалося дев’ять населених пунктів. Про це Десантно-штурмові війська повідомили у Facebook.

Зазначається, що станом на 25 березня було звільнено сім населених пунктів на Дніпропетровщині, а два — в Запорізькій області. Ще 3 населені пункти захисники зачистили від загарбників. Також на Олександрівському напрямку десантники та суміжні підрозділи відновили контроль над близько 440 кв. км.

З 29 січня, коли почався контрнаступ, втрати РФ становлять:

особового складу — 3 тис. 676 солдатів, з них 2 тис. 653 загиблі, 1 тис. 23 поранені й 11 взяли у полон;

бойових броньованих машин — 13;

автомобільної техніки — 141;

артилерійських систем — 250;

мото-/квадротехніки — 153;

танків — 8.

БпЛА типу «Крило» — 1283;

пунктів управління БпЛА — 140.

Тим часом у зведенні Генерпального штабу ЗСУ за 26 березня повідомлялося, що на Олександрівському напрямку противник атакував тричі в районах населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське.

Нагадаємо, 10 березня начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олександр Комаренко заявляв, що під час контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку Сили оборони України звільнили майже вся територію Дніпропетровщини.