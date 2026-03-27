Последствия российского удара по Харькову, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по жилой многоэтажке в Харькове — восемь пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

27 мар 2026, 08:57
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 березня, знову атакували Харків.

Внаслідок удару безпілотника по житловій багатоповерхівці у Київському районі міста постраждали восьмеро людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Внаслідок нічного удару БпЛА по житловій багатоповерхівці у Київському районі Харкова постраждало 8 людей. Сталися часткові руйнації внутрішніх конструкцій та балкону квартири на верхньому поверсі. Пожежі не було, — розповіли у відомстві.

На місці події працювали, зокрема, рятувальники-верхолази, сапери та психологи.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що у шістьох постраждалих внаслідок удару по дев’ятиповерхівці гостра реакція на стрес.

Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС

