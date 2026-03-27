Президент Польши подписал закон об амнистии для поляков, воюющих в ВСУ.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про амністію для поляків, які воюють проти Росії.

Польські громадяни, що воюють у складі Збройних сил України, мають подати письмову декларацію в Міністерство національної оборони та вказати дату й місце початку та закінчення служби. Новий закон стосується і тих, кого вже засудили, і охоплює період із 6 квітня 2014 року. Про це повідомляє PAP.

У канцелярії польського лідера уточнили, що заявку потрібно подати впродовж шести місяців після повернення до Польщі. Погоджений Навроцьким закон набере чинності через три місяці після публікації.

Як пояснювали законодавці, документ не заохочує поляків воювати проти Росії та не створює додаткових умов для вступу до української армії. Амністія, яка була ухвалена, є вибірковою та не охоплює найманців, бо служба заборонена міжнародним правом.

Нагадаємо, у лютому Сейм Польщі звільнила від покарання польських добровольців, які стали на захист України. Законопроект, який ухвалив польський парлдамент, установлює амністію для добровольців із Польщі в лавах Сил оборони України, зокрема вже засуджених.

Джерело: PAP