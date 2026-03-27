Изменения для украинских беженцев приняло правительство Норвегии.

Зміни для українських біженців ухвалив уряд Норвегії.

Норвегія вже прийняла найбільше громадян України серед країн Скандинавії, тому стикається з перевантаженням системи послуг і нестачею житла. Тому в Осло прагнуть більш збалансованої міграційної політики. Також норвежці хочуть, що хочуть, щоб якнайбільше українців залишалися вдома, щоб обороняти державу. Про це заявила міністр юстиції Астрі Аас-Хансен, передає прес-служба уряду Норвегії.

Зазначається, що зміни передбачають, що українські чоловіки від 18 до 60 років більше не підпадають під програму колективного захисту, яка передбачає спрощене отримання тимчасового дозволу на проживання. Тепер ця категорія осіб може подавати заяви про притулок лише за стандартною процедурою. Ці заявки розглядатимуться індивідуально.

Нові правила набудуть чинності найближчим часом, але не впливають на тих, хто вже має тимчасовий захист у Норвегії. Також винятки передбачені для чоловіків, молодших за 18 років і старших за 60, які непридатні до військової служби, евакуйовані у межах медичної програми, або чоловіків, які самостійно доглядають за дітьми.

Нагадаємо, Молдова продовжила термін тимчасового захисту для українських біженців до 1 березня 2027 року. Для тих, хто має статус біженця, запровадили механізм продовження через онлайн-заявку, яку можна подати з 1 лютого до 30 квітня 2026 року. Статус автоматично продовжується після подачі заявки.