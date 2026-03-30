Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

На Південно-Слобожанському напрямку оператори розвідувально-ударних БПЛА «СТРІКС» 4-го прикордонного загону в ході повітряного моніторингу виявили замасковані локації зберігання російських безпілотників типу «Молнія», які ворог готував для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі Харківщини.

Відповідне відео сьогодні, 30 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

За результатами вогневого ураження, знищено місця зберігання, підготовки та запуску ворожих дронів, а також ліквідовано склад із БПЛА, — розповіли у ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.