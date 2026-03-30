Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Українські БпЛА знищили замасковані локації зберігання російських «молній» (ВІДЕО)

30 бер 2026, 15:17
На Південно-Слобожанському напрямку оператори розвідувально-ударних БПЛА «СТРІКС» 4-го прикордонного загону в ході повітряного моніторингу виявили замасковані локації зберігання російських безпілотників типу «Молнія», які ворог готував для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі Харківщини.

Відповідне відео сьогодні, 30 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

За результатами вогневого ураження, знищено місця зберігання, підготовки та запуску ворожих дронів, а також ліквідовано склад із БПЛА, — розповіли у ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів