Наслідки російської атаки на Дніпро, фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 12

2 чер 2026, 13:39
У Дніпрі до 12 зросла кількість загиблих внаслідок російської повітряної атаки, завданої в ніч на сьогодні, 2 червня.

З-під завалів понівеченої чотириповерхівки дістали тіла двох жінок та восьмирічного хлопчика. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Таким чином, серед загиблих вже дітей.

Також 37 людей постраждали.

У лікарнях залишаються 22 з них. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми, — розповів очільник ОВА.

Джерело: Ракурс


