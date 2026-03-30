Український правопис як стандарт державної мови набрав чинності. Його текст опублікували на офіційному сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомила прес-служба Нацкомісії.

28 березня 2026 року, після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України № 398 від 27 березня 2026 року «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 „Питання українського правопису“», набрав чинності стандарт державної мови «Український правопис», затверджений рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 1 березня 2026 року № 47, — зазначили в комісії.

Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови є обов’язковими для виконання на всій території України, тому дія стандарту державної мови «Український правопис» поширюється на всі сфери суспільного життя, визначені в законодавстві, зокрема в Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», — доадли в Нацкомісії.

Зазначається, що Український правопис спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови опрацювала робоча група, до складу якої увійшли провідні науковці. Жодних змін в усталених правилах Українського правопису для користувачів не відбулося. До тексту внесено редакційно-технічні виправлення, зокрема:

уніфіковано й увідповіднено до чинних норм структуру правопису як нормативного документа;

виправлено технічні помилки (одруки, повтори тощо);

з ілюстративного матеріалу вилучено назви об'єктів, які стосуються держави-агресора та її союзників;

окремі норми доповнено прикладами;

уточнено наголошування деяких слів і словоформ в ілюстративному матеріалі;

уточнено формулювання деяких частин, пунктів, підпунктів та приміток (без зміни норми);

доповнено текст підрозділом «Український алфавіт».

Комісія планує подальшу роботу з Українським правописом із метою його вдосконалення та вирішення проблемних питань у ньому, — додали в Нацкомісії.

27 березня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй Фейсбук-сторінці повідомив про остаточне завершення оновлення Українського правопису.

Це справді важливе рішення — не лише для мовної норми, а й для утвердження української державності. Українська мова отримала чіткий і сучасний стандарт державної мови, — наголосив тоді Стефанчук.