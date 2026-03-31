Новые языковые требования к телевидению и онлайн-платформам вступили в силу

Вступили в силу новые языковые требования

Української мови в медіа стане більше.

Сьогодні, 31 березня, набули чинності окремі норми закону «Про медіа», які посилюють вимоги до використання державної мови в телевізійних пакетах і на платформах відео на замовлення. Йдеться про ч. 12 та 14 ст. 40 цього закону. Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого із захисту державної мови.

Під нові норми потрапляють:

провайдери аудіовізуальних сервісів — компанії, які формують і надають користувачам пакети телеканалів (кабельне та супутникове телебачення, IPTV);

сервіси відео на замовлення (крім аудіальних) — онлайн-платформи, де користувач сам обирає, що і коли дивитися (онлайн-кінотеатри, стримінгові сервіси). Вимоги не стосуються музичних сервісів чи подкастів.

Такими чином, тепер:

у кожному пакеті телеканалів, який пропонується користувачам, частка телеканалів, що розповсюджуються державною мовою, має становити не менше 60% від загальної кількості. До таких каналів, зокрема, належать ті, що отримали ліцензію або зареєстровані відповідно до закону «Про медіа».

у каталогах програм і фільмів частка контенту українською мовою має становити щонайменше 25%. Йдеться про контент, виконаний державною мовою — зокрема, дубльований або озвучений українською;

якщо програма чи фільм мають кілька звукових доріжок, українська (за наявності) має бути встановлена за замовчуванням першою.

Зазначимо, що сервіси, які поєднують обидві функції — і онлайн-кінотеатру, і телебачення, — одночасно мають виконувати вимоги і для каталогів контенту, і для пакетів телеканалів, — наголошують у відомстві.

Закон «Про медіа» набрав чинності три роки тому — 31 березня 2023 року — і ці вимоги впроваджувалися поступово. Для телеканалів у пакетах частка телеканалів державною мовою мала становити:

з 2024 року — 30%;

з 2025 — 45%;

з 2026 року — досягли повного рівня у 60%.

У відомстві додали, що закон «Про медіа» не обмежує доступ до іноземних телеканалів і радіоканалів, які походять з держав-членів Євросоюзу, за умови, що їх ретрансляція не заборонена відповідно до законодавства України.

Водночас провайдери аудіовізуальних сервісів можуть включати до своїх пакетів лише ті канали, які діють у правовому полі: мають українську ліцензію або реєстрацію, відповідний дозвіл, або є іноземними медіа з країн ЄС, що відповідають вимогам українського законодавства та міжнародних зобов’язань України.