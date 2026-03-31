Будет ли реформа мобилизации с 1 апреля, рассказали в Минобороны

Реформи мобілізації 1 квітня не буде

https://racurs.ua/n212938-budet-li-reforma-mobilizacii-s-1-aprelya-rasskazali-v-minoborony.html

Ракурс

Інформація про те, що з 1 квітня починається реформа процесу мобілізації, не відповідає дійсності.

План змін готується і буде презентований пізніше. Про це сьогодні, 31 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Реформа ТЦК — це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід, — зазначив заступник міністра оборони Євген Мойсюк. — Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком.

За його словами, незабаром відомстві почне публічно презентувати конкретні кроки.

Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію, — додав він.

Раніше у ЗМІ та соцмережах поширилася інформація про нібито запровадження з 1 квітня нових правил мобілізації, коті передбачатимуть жорсткіший контроль.