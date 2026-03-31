Высокая представительница ЕС Кайя Каллас.

https://racurs.ua/n212951-es-peredast-ukraine-dopolnitelnye-80-mln-evro-ot-zamorojennyh-aktivov-rf-kallas.html

Ракурс

Нову фінансову допомогу отримає Україна від Європи.

Європейський Союз вирішив надати Україні додаткові 80 млн євро із прибутків від заморожених активів Російської Федерації. Про це 31 березня на прес-конференції в рамках виїзного неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, повідомляє «Укрінформ».

Сьогодні я рада, що ми надаємо Україні додаткові 80 млн євро, отримані з прибутку від заморожених російських активів. Щодо енергетичних потреб — ми коротко обговорили це сьогодні. Ми продовжуємо мобілізувати міжнародну підтримку, — зазначила дипломат.

Каллас також додала, що потрібно протистояти агресору, а не винагороджувати його, щоб звершити російсько-українську війну. На її думку, варто посилювати санкції проти РФ. У Брюсселі вже підготували 20-й пакет антиросійських санкцій, які ще більше вдарять тіньовому флоту Росії.

Також сьогодні в Києві європейці обговорювали з українськими чиновниками енергетичні потреби України. Європейський блок продовжить знаходити підтримку, щоб Україні передати ремонтне обладнання та генератори.

Нагадаємо, в 2026 році Норвегія надасть Україні 9 млрд дол. фінансової підтримки в межах програми Nansen Program. Гроші витратять на військову і цивільну підтримку України, а цей пакет допомоги є продовженням україно-норвезьких партнерських відносин.

Джерело: «Укрінформ»