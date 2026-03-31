ЄС передасть Україні додаткові 80 млн євро від заморожених активів РФ — Каллас
Нову фінансову допомогу отримає Україна від Європи.
Європейський Союз вирішив надати Україні додаткові 80 млн євро із прибутків від заморожених активів Російської Федерації. Про це 31 березня на прес-конференції в рамках виїзного неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, повідомляє «Укрінформ».
Сьогодні я рада, що ми надаємо Україні додаткові 80 млн євро, отримані з прибутку від заморожених російських активів. Щодо енергетичних потреб — ми коротко обговорили це сьогодні. Ми продовжуємо мобілізувати міжнародну підтримку, — зазначила дипломат.
Каллас також додала, що потрібно протистояти агресору, а не винагороджувати його, щоб звершити російсько-українську війну. На її думку, варто посилювати санкції проти РФ. У Брюсселі вже підготували 20-й пакет антиросійських санкцій, які ще більше вдарять тіньовому флоту Росії.
Також сьогодні в Києві європейці обговорювали з українськими чиновниками енергетичні потреби України. Європейський блок продовжить знаходити підтримку, щоб Україні передати ремонтне обладнання та генератори.
Нагадаємо, в 2026 році Норвегія надасть Україні 9 млрд дол. фінансової підтримки в межах програми Nansen Program. Гроші витратять на військову і цивільну підтримку України, а цей пакет допомоги є продовженням україно-норвезьких партнерських відносин.
Джерело: «Укрінформ»